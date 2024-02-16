DLBI определил и назвал самые популярные у россиян пароли за 2023 год

Согласно последнему исследованию DLBI, опубликованному газетой «Известия», самыми популярными паролями в России в 2023 году оказались «123456», «1000000» и «12345zz».

Эти пароли широко используются как в России, так и во всем мире. Впервые в этом рейтинге появился пароль «1000000», который занял третье место.

Среди других популярных паролей в России в 2023 году значатся «123456789», «123123qwe», «qwerty» и «Qwerty123». Интересно отметить, что эти сочетания ранее не входили в топ-10. Также в этот список впервые попала комбинация «12345zz».

Исследование также выявило наиболее часто используемые кириллические пароли в России. Среди них наиболее распространены «йцукен», «подружка», «пароль», «12345Е» и «ЙЦУКЕН123».

Замечательно, что пароль «подружка» впервые попал в этот список. В топ-10 также вошли «привет», «123йцу», «марина», «йцукен12345» и «йцукенгшщз».

DLBI также обнаружила, что пользователи не только выбирают простые пароли, но и используют одни и те же комбинации для различных сервисов.

За время исследования было проанализировано более 200 миллионов учетных записей, включающих пары логин/пароль, которые стали доступными из-за утечек информации.

Только 44 миллиона из них оказались уникальными, что означает, что одни и те же пары логин/пароль в среднем присутствуют в пяти различных утечках.

Исследование DLBI подчеркивает необходимость использования надежных и уникальных паролей для защиты персональных данных и обеспечения безопасности в сети.