DJI объявила о закрытии линейки дронов Phantom с июня 2025 года

Китайская компания DJI объявила о полном прекращении технической поддержки своих знаменитых дронов серии Phantom, включая модели Phantom 4 Pro и Phantom 4 Advanced, начиная с 1 июня 2025 года. Последние устройства этой линейки были выпущены в мае 2018 года, а новых моделей в серии Phantom не планируется. Это знаменует окончание эпохи одной из самых узнаваемых и популярных серий потребительских квадрокоптеров, которая стартовала в 2013 году и задала стандарты для рынка.

Серия Phantom стала символом доступных и функциональных дронов, благодаря своему узнаваемому дизайну и техническим характеристикам, которые активно копировались другими производителями. Внешний облик этих моделей даже использовался на знаках, запрещающих полёты дронов в общественных местах. Однако компания сместила фокус на более компактные и мобильные решения — серии Mavic, Air, Mini и бюджетную линейку Flip.

По данным инсайдеров, в ближайшее время ожидается анонс модели Mavic 4 Pro, а Mini 5 уже находится в разработке, что отражает современные тенденции рынка дронов. DJI подчеркнула, что прекращение поддержки связано с перераспределением ресурсов на новые технологии и продукты, обеспечивающие пользователям более продвинутый опыт эксплуатации беспилотников. Официальный комментарий компании по закрытию серии Phantom будет опубликован в ближайшее время