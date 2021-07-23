DJI Mini SE запущен в Китае как самый дешевый дрон компании

DJI, китайская компания, которая является ведущим производителем дронов, выпустила самое дешевое предложение от бренда на данный момент — DJI Mini SE. Сначала он был запущен на избранном зарубежном рынке, но теперь компания запустила то же самое на своем внутреннем рынке в Китае.

Стоимость DJI Mini SE составляет 1999 юаней, что примерно равно 309 долларам. Цена указана для автономной модели, что делает ее подходящей для новых пользователей. Он также поддерживает различные аксессуары, рюкзаки и методы расширенного использования.

Этот новый дрон кажется специализированным, адаптированным к потребностям пользователей начального уровня. Он предоставляет некоторые базовые функции и вполне доступен по цене. Несмотря на название, это не недорогая версия DJI Mini 2, а менее дорогая модель DJI Mavic Mini первого поколения, выпущенная в 2019 году.

Что касается спецификаций, он поставляется с поддержкой камеры с разрешением 2,7K (в отличие от 4K) и диапазоном беспроводной связи 2,5 мили. Камера может снимать видео 2.7K со скоростью 30 кадров в секунду с 4-кратным цифровым зумом при съемке в 1080p. Он также снимает 12-мегапиксельные фотографии в формате jpeg и имеет 3-осевую настройку подвеса .

Mini SE не поддерживает Ocusync, собственную технологию передачи, позволяющую продукту использовать диапазоны 2,4 и 5,8 ГГц, что дает ему большую гибкость при сильных помехах при передаче. Вместо этого он полагается на соединение Wi-Fi.

Также есть всенаправленная защитная крышка, которая может повысить безопасность полета. GPS и датчики, направленные вниз, позволяют дрону устойчиво зависать. Что касается веса, DJI Mini SE весит 249 граммов, что довольно легко. Заявлено, что он обеспечивает 30 минут автономной работы без подзарядки.

Источник — Astera.