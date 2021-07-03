DJI — крупнейший в мире производитель дронов, имеющий широкий спектр дронов для различных сегментов своей растущей глобальной клиентуры. В прошлом месяце Walmart передал дрон DJI Mini SE на рынок США, что указывает на предстоящий выпуск в США. Однако последующие события показали, что выпуск в США последнего портативного дрона от DJI не состоится — по крайней мере, на данный момент. США и другие устоявшиеся рынки будут довольствоваться флагманской моделью DJI начального уровня, Mini 2. DJI представила DJI Mini SE, и она будет доступна на отдельных рынках за пределами США и Европы. Мини-дрон уже появился на некоторых веб-сайтах DJI, таких как DJI Brazil, а продажи начались в Малайзии.

DJI Mini SE — это специализированный дрон, предназначенный для удовлетворения потребностей пользователей начального уровня на развивающихся рынках в потребительских дронах. Он обеспечивает некоторые основные функции дрона и доступен по цене. DJI Mini SE, похоже, является переработанным предшественником DJI Mini 2, названным DJI Mavic Mini, хотя он имеет более дешевую цену. Фактически, Mini SE использует внутренние компоненты Mavic Mini и корпус Mini 2, что обеспечивает более высокое сопротивление ветру.

Тем не менее, он имеет значительно более высокую производительность, чем Mavic Mini, и имеет более привлекательную цену. По сути, DJI Mini SE имеет те же важные функции, что и Mavic Mini, в том числе возможность видео 2.7K, 20 минут полета, дальность действия беспроводной связи 2,5 мили, емкость фотографий 12MP и 3-осевая установка карданного подвеса. DJI Mini SE весит около 250 г.

Цена DJI Mini SE в Малайзии составляет 1349 малайзийских ринггитов (325 долларов), что выше, чем цена в 299 долларов, объявленная Walmart за устройство в прошлом месяце. DJI Mini SE также будет доступен в России, по заявлению компании, в то время как в других европейских странах, включая Великобританию, продукта не будет.

Источник — Astera.