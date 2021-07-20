DJI Mavic 3 Pro может быть запущен не раньше октября

Новый отчет показал, что DJI Mavic 3 Pro может не запускаться в ближайшее время. Источник, близкий к этому, сообщил, что новый дрон может появиться не раньше октября 2021 года или даже позже.

Согласно отчету DroneDJ, надежный источник из Китая заявил, что Mavic 3 Pro не будет запущен до октября, самое раннее. Для тех, кто не знает, Mavic 3 Pro будет последним дроном от популярного китайского производителя дронов, который является частью высококачественной серии Mavic Pro компании. Ожидается, что он будет поставляться с различными улучшениями и дополнениями по сравнению с его предшественником.

Хотя рынок ожидает появления этого беспилотника, потенциальным покупателям, возможно, придется ждать дольше. В отчете также добавлено, что источник изначально заявлял, что Mavic 3 Pro будет запущен в октябре, но теперь у источника есть сомнения относительно этого графика. Причина этого, по-видимому, связана с прогрессом в разработке дрона, который на данный момент идет медленно.

Подобно другим технологическим компаниям, даже DJI, вероятно, подготовит и протестирует несколько прототипов нового продукта, прежде чем принять решение об окончательном дизайне, а затем подготовится к массовому производству перед его выпуском. Таким образом, дата запуска все еще не определена, хотя мы можем ожидать запуск в конце третьего или четвертого квартала в конце этого года.

Источник — Astera.