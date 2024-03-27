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Дизайнеры Yanko Design предложили идею создания смартфонов с лицом

Автор На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

Задняя панель наших телефонов всегда видна окружающим, что делает ее самой выразительной частью смартфона.

Дизайнеры Yanko Design предложили идею создания смартфонов с лицом

Производители уделяют много внимания оформлению задней панели, но она не всегда отражает вкусы владельца.

Поэтому в Yanko Design появилась идея создать аксессуары в виде эмодзи, которые можно поместить над камерой. Это добавляет веселья и позволяет выразить свою индивидуальность.

Дизайнеры Yanko Design предложили идею создания смартфонов с лицом

Такие аксессуары обычно размещаются над круглой камерой, но есть и другие варианты, учитывающие разные формы и расположение камер.

В итоге, это простая и креативная идея, которая делает использование смартфона более интересным и позволяет вернуться к его обычному виду.

Дизайнеры Yanko Design предложили идею создания смартфонов с лицом Дизайнеры Yanko Design предложили идею создания смартфонов с лицом Дизайнеры Yanko Design предложили идею создания смартфонов с лицом Дизайнеры Yanko Design предложили идею создания смартфонов с лицом Дизайнеры Yanko Design предложили идею создания смартфонов с лицом

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