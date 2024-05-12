Дизайнеры представили титановые Apple Watch X с ультрасовременным дизайном и FaceTime

Группа дизайнеров из немецкого агентства Wordsmattr разработала концепцию Apple Watch X, которая представляет собой слияние современного дизайна и передовых функций.

В этом концепте Apple Watch X представлены как ультратонкие часы с изогнутыми краями и немного более темным титановым корпусом, добавляющим элегантности и стиля.

Одним из ключевых нововведений в этой концепции является встроенная камера FaceTime, размещенная прямо в экране часов.

Это позволит пользователям совершать видеозвонки FaceTime прямо с запястья, не прибегая к использованию смартфона или другого устройства. Это значительно расширит возможности коммуникации и обмена информацией для пользователей Apple Watch.

Кроме того, концепция Apple Watch X также включает в себя датчик артериального давления, что является важной функцией для мониторинга здоровья и фитнеса.