Дизайнеры портала 9to5Mac раскрыли внешность смартфона iPhone 15 Pro

Новое поколение смартфонов от купертиновской компании дебютирует только осенью, но уже сейчас инсайдеры предоставляют различную информацию с подробностями об изменениях в смартфонах.

На основе известных подробностей дизайнеры портала 9to5Mac решили создать качественные рендеры, показав, каким будет новый iPhone 15 Pro.

Согласно последним данным, этот аппарат будет иметь титановую рамку, новые кнопки и большие выступы объективов. Еще стоит отметить появление USB-C.

Что касается размеров модели, то она должна оказаться немного меньше, чем iPhone 14 Pro, но толщина будет больше.

iPhone 15 Pro должен выйти в новом цвете «насыщенный красный», а также в гамме останутся черный, белый, золотой и фиолетовый.