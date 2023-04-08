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Дизайнеры портала 9to5Mac раскрыли внешность смартфона iPhone 15 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Новое поколение смартфонов от купертиновской компании дебютирует только осенью, но уже сейчас инсайдеры предоставляют различную информацию с подробностями об изменениях в смартфонах.

На основе известных подробностей дизайнеры портала 9to5Mac решили создать качественные рендеры, показав, каким будет новый iPhone 15 Pro.

Согласно последним данным, этот аппарат будет иметь титановую рамку, новые кнопки и большие выступы объективов. Еще стоит отметить появление USB-C.

Что касается размеров модели, то она должна оказаться немного меньше, чем iPhone 14 Pro, но толщина будет больше.

iPhone 15 Pro должен выйти в новом цвете «насыщенный красный», а также в гамме останутся черный, белый, золотой и фиолетовый.

Дизайнеры портала 9to5Mac раскрыли внешность смартфона iPhone 15 Pro Дизайнеры портала 9to5Mac раскрыли внешность смартфона iPhone 15 Pro Дизайнеры портала 9to5Mac раскрыли внешность смартфона iPhone 15 Pro Дизайнеры портала 9to5Mac раскрыли внешность смартфона iPhone 15 Pro Дизайнеры портала 9to5Mac раскрыли внешность смартфона iPhone 15 Pro Дизайнеры портала 9to5Mac раскрыли внешность смартфона iPhone 15 Pro Дизайнеры портала 9to5Mac раскрыли внешность смартфона iPhone 15 Pro

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