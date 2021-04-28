Дизайнер создал первые изображения нового iPhone SE 2022

В 2021 году новое поколение iPhone SE ожидать не стоит, об этом уже неоднократно сообщали разные сетевые инсайдеры.

Новый «бюджетный» смартфон от компании Apple выпустят только в 2022 году – весной, если у производителя не поменяются планы.

Независимый дизайнер на фоне слухов и собственных предположений в социальной сети Twitter опубликовал рендерные изображения iPhone SE 2022.

Автор показал смартфон в новом дизайне с безрамочным экраном и врезанной по центру фронтальной камерой.

На тыльной стороне аппарата размещен одинарный объектив. Сканер отпечатка пальца в аппарате дизайнер разместил на боковой панели.

Ожидается, что в iPhone SE 2022 установят процессор Apple A13 и 4 ГБ ОЗУ, встроенной памяти в смартфоне будет минимум 16 ГБ.