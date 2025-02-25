Дизайнер Джонни Айв рассказал, как iMac спас Apple от банкротства

В подкасте «Би-би-си» бывший главный дизайнер Apple, Джонни Айв, рассказал, что компьютер iMac стал решающим продуктом, который спас компанию от финансовых трудностей.

В конце 90-х, когда Стив Джобс вернулся в Apple, компания находилась на грани банкротства и даже получила 150 миллионов долларов от Microsoft.

Айв отметил, что Джобс поставил перед ним задачу создать привлекательный компьютер для обычных пользователей. С первой встречи они начали работать над iMac, который должен был стать более дружелюбным устройством.

В то время компьютеры казались сложными и профессиональными, поэтому Айв разработал полупрозрачный корпус и яркие цвета, чтобы сделать iMac более доступным.

Успех iMac был впечатляющим — за пять месяцев с момента запуска в 1999 году было продано 800 тысяч устройств. Этот успех также стал основой для создания iPhone и iPad.

Кроме того, журналисты издания 9to5Mac сообщили, что Nokia заметила выход первого iPhone, но не успела на него отреагировать, что привело к её уходу из бизнеса смартфонов всего за семь лет.