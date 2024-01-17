Дизайнер Де Роса представил концепт смартфона Илона Маска «Объект X»

Итальянский дизайнер Антонио Де Роса представил, как может выглядеть смартфон «Объект X», если его создаст Илон Маск.

На видео он показал устройство с двумя экранами и футуристическим дизайном. По задумке, основной экран «Объекта X» имеет размер 6,9 дюйма и выглядит необычно благодаря своему слегка асимметричному дизайну.

Один из углов экрана острее трех других, что напоминает логотип соцсети X. В этом углу размещена специальная кнопка, выполняющая функцию основной кнопки действия. Она предназначена для запуска приложений X, электрокара Tesla и чат-бота Grok.

Однако самым интересным и уникальным аспектом «Объекта X» может быть второй дисплей, расположенный на обратной стороне устройства, с которым пользователь сможет просматривать ленту X без необходимости поворачивать смартфон. Боковая панель также предлагает быстрый доступ к Twitter и Tesla.

Блок камер «Объекта X» выполнен в форме логотипа X и включает в себя четыре сенсора. Предполагается, что искусственный интеллект будет обрабатывать фотографии, сделанные этими камерами, для достижения высокого качества изображения.

Антонио Де Роса признает, что его дизайн может показаться вызывающим и эксцентричным. Однако он с уверенностью заявляет, что многие люди приобрели бы этот смартфон просто потому, что он создан Илоном Маском.

Источник: yankodesign.