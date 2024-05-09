Дизайнер Apple Дункан Керр уходит из компании после 25 лет работы

Новость о том, что дизайнер Дункан Керр покинул компанию Apple, была сообщена агентством Bloomberg. Керр работал в Apple с 1999 года и был частью команды, создающей дизайны для продуктов компании, таких как iPhone, iMac и iPad.

Вместе с Джонатаном Айвом, который также покинул Apple в 2019 году, Керр считался ведущей фигурой в области дизайна.

Дункан Керр известен своим вкладом в разработку Apple Watch, включая идею экрана, способного распознавать силу нажатия. Отход Керра от компании означает, что Apple почти полностью потеряет команду, связанную с эпохой Айва.

Согласно данным, с 2019 года из дизайнерского отдела Apple ушло не менее десяти сотрудников. В настоящее время в компании остаются лишь несколько членов из этого исходного состава, включая Ричарда Ховарта, Молли Андерсон и Бена Шаффера.