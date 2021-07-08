Дизайн Vivo S10 и S10 Pro раскрыт в официальных рендерах

Vivo готова к запуску смартфонов Vivo S10 и S10 Pro 15 июля в Китае. Перед запуском официальные рендеры обеих моделей показали их дизайн. Изображения доступны на популярных китайских сайтах розничных продавцов, таких как JD.com и Suning.

Как можно видеть в изображении ниже, Vivo S10 и S10 Pro имеют одинаковую заднюю конструкцию. Настройка тройной камеры S10 озаглавлена ​​64-мегапиксельной камерой, тогда как система тройной камеры S10 имеет 108-мегапиксельную основную камеру. На дисплеях обоих телефонов, кажется, есть более широкая выемка, в которой находится пара селфи-камер.

Предполагается, что Vivo S10 Pro будет оснащен 6,44-дюймовым дисплеем S-AMOLED FHD+ 90 Гц, чипсетом Dimensity 1100, 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ/256 ГБ хранилища UFS 3.1, 44-мегапиксельной системой двойной селфи-камеры, и поддержка быстрой зарядки 44 Вт.

В настоящее время нет конкретной информации о характеристиках Vivo S10. Вероятно, он может позаимствовать большую часть своих характеристик у S10 Pro и отличаться главным образом отделением камеры.

К слову, Vivo также работает над серией смартфонов Vivo X70. Ходят слухи, что он может стать официальным в сентябре в Китае. Недавняя утечка показала, что он может иметь 6,56-дюймовый дисплей FHD+, а его основная камера может иметь диафрагму f/1,15 и 5-осевую стабилизацию изображения.

Источник — Astera.