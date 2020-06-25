Пока в компании Samsung готовят к выходу следующее поколение своего складного смартфона, инсайдеры потихоньку сливают данные о модели и ее изображения.

Так, недавно дизайн складного Samsung Galaxy Fold 2 раскрыли до анонса на изображении. Судя по нему смартфон в плане дизайна станет больше похож на современные флагманы компании.

Фронтальная камера в аппарате будет располагаться в небольшом вырезе, тогда как у предшественника вырез весьма заметный.

Основной экран получит диагональ 7,7 дюйма, против 7,3 дюйма у предшественника.

Разрешение экрана составит 1680×2213 точек, соотношение сторон – 11,8:9, а частота обновления – 120 Гц. Внешний экран также станет больше и его диагональ будет 6,23 дюйма.

В этом дисплее также будет вырез для камеры. Что касается других характеристик, то известно, что смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 865, который дополнят 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ ПЗУ.

Объём аккумулятора составит 4 365 мАч. Также известно, что в основной камере будут датчики на 64 Мп, 16 Мп и 12 Мп.