Дизайн Samsung Galaxy S21 FE раскрыт на официальной странице поддержки

Смартфон Samsung, выпуск которого давно откладывается — Galaxy S21 FE, как ожидается, наконец станет официальным в следующем месяце на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2022. Поскольку запуск приближается, мы узнаем больше о телефоне, хотя большая часть Информация, связанная со смартфоном, уже просочилась.

В последней утечке, официальный рендер Samsung Galaxy S21 FE всплыл в Интернете на странице поддержки для предстоящего смартфона на официальном сайте ОАЭ региона Samsung.

Наряду с этим компания также разместила на своем веб-сайте три других продукта, связанных с Galaxy S21 FE, которые являются официальными случаями. Они похожи на то, что южнокорейская компания предлагает для большинства своих телефонов премиум-класса — Clear View Cover, Silicone Cover и Clear Standing Cover.

Рендеры демонстрируют уже знакомый дизайн. На передней панели есть вырез с отверстием для размещения селфи-камеры, где на задней панели в верхнем левом углу есть массив из трех датчиков камеры — как и в оригинальном Galaxy S21.

Хотя смартфон будет запущен в январе, предполагается, что он получит мягкий запуск, а не специальное мероприятие. Кроме того, ожидается, что первоначальное предложение будет низким из-за продолжающейся нехватки микросхем.

Судя по утечкам и слухам, телефон оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Full HD + с частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 888 или собственных чипсетов Exynos 2100 компании , в зависимости от региона .

Он поставляется в двух вариантах памяти — 8 ГБ ОЗУ с 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ с 256 ГБ встроенной памяти. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 4380 мАч и поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Скорее всего, он будет поставляться с операционной системой Android 11 и пользовательской оболочкой Samsung OneUI 3.1.

Что касается камеры, устройство будет иметь основной датчик на 64 МП в сочетании со сверхширокоугольным объективом на 12 МП и датчик глубины на 2 МП. В телефоне можно было разместить 32-мегапиксельную камеру для селфи и видеочатов.