Дизайн Samsung Galaxy M52 5G раскрыт на рендерах

Galaxy M52 5G будет следующим основным Galaxy M серии смартфон от Samsung для Индии. В прошлом месяце просочились все характеристики этого телефона. Сегодня пресс-рендеры устройства раскрывают его дизайн и цветовую гамму.

Рендеры Galaxy M52 5G приходят от надежных протечек Ishan Агарвал через MySmartPrice . Судя по изображениям, телефон будет иметь заднюю панель, аналогичную Galaxy F62. Другими словами, на спине смартфона будут полоски.

Говоря о размещении, тройная задняя камера будет размещена вертикально. Расположение и форма этого массива камер напоминают нам Galaxy S20 FE . Кроме того, качельки регулировки громкости и клавиша включения со встроенным датчиком отпечатков пальцев будут находиться на правой стороне, слот для SIM-карты — на левой, а на передней панели телефона будет отображаться дисплей Infinity-O (центрированное отверстие для перфорации).

Что касается технических характеристик, грядущий Galaxy M52 5G будет щеголять 6,7-дюймовым дисплеем FHD + (1080 x 2400 пикселей) Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и защитой Corning Gorilla Glass 5. Устройство будет оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G в сочетании с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Массив задней камеры будет включать в себя основной датчик на 64 МП, сверхширокий блок на 12 МП и датчик глубины на 5 МП. А на передней панели будет 32-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Что касается программного обеспечения, телефон будет поставляться с One UI 3.1 на базе Android 11 с поддержкой безопасности Knox 3.7, быстрого переключения и предложений контента. В отличие от большинства бюджетных смартфонов 5G, этот будет иметь 11 диапазонов 5G, но будет поставляться только с зарядным устройством на 15 Вт. Наконец, телефон будет иметь размеры 164 x 76 x 7 мм и вес 175 г.