Дизайн Realme Q5 Pro официально представлен перед запуском в конце этого месяца

Realme подтвердила, что 20 апреля компания выпустит свои смартфоны серии Realme Q5 на китайский рынок . В линейке будет три модели — Realme Q5, Q5i и Q5 Pro.

Теперь, всего за несколько дней до официального запуска смартфонов, компания поделилась плакатом, раскрывающим дизайн смартфона Realme Q5 Pro . Через постер компания также представила посла телефона Ян Ми, которая держит в руке смартфон Q5 Pro.

На тизер-постере, которым поделилась компания, изображена задняя панель смартфона Realme Q5 Pro желтого цвета с шахматным рисунком. Компания заявляет, что для достижения этого цвета наноразмерные флуоресцентные частицы были оптимизированы путем более чем одного цикла ламинирования.

Судя по предыдущим утечкам, смартфон Realme Q5 Pro будет оснащен 6,62-дюймовым OLED-дисплеем Full HD+ с поддержкой частоты обновления экрана 120 Гц и сканером отпечатков пальцев под дисплеем.

Под капотом устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 870 и может иметь до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

Что касается камеры, то на задней панели будет тройная камера, состоящая из 50-мегапиксельного датчика основной камеры, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельного макрообъектива. На лицевой стороне будет 16-мегапиксельная камера.

Ожидается, что смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 12 «из коробки» с собственным пользовательским интерфейсом Realme . Он будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт.