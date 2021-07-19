Дизайн передней панели Honor Magic 3 представлен в новой рекламе

В новой рекламе Honor Magic 3 раскрывается передний дизайн будущего смартфона, который оснащен селфи-камерами с двумя дырочками.

Китайский производитель смартфонов впервые разместил эту рекламу на китайском CCTV и даже разместил короткое видео в своем официальном аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов. Для тех, кто не знает, компания готовится к запуску новой серии Magic 3, а конференция по запуску назначена на 12 августа 2021 года. Теперь эта реклама является последней рекламной акцией бренда для предстоящей флагманской серии мобильных телефонов.

Глядя на видео, видно, что передняя сторона устройства имеет высокое соотношение экрана к корпусу, а дисплей окружен тонкими рамками и незначительной выемкой и подбородком. Он также оснащен двумя селфи-камерами, которые расположены на дисплее в формате дырокола. К сожалению, видео только показало камеру устройства и раскрыло дизайн передней панели, поэтому более мелкие детали и характеристики камеры не были раскрыты в видео.

В предыдущем отчете обнаружилось, что Magic 3 — это, по сути, Mate 40 Pro с процессором Snapdragon 888+. Кроме того, ожидается, что он будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем QHD + AMOLED, который, по-видимому, также будет поддерживать HDR10 + и высокую частоту обновления 120 Гц. Примечательно, что компания также, как ожидается, выпустит версии Pro в этой серии, при этом Magic 3 Pro +, как сообщается, будет поставляться с камерой под экраном и поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Источник — Astera.