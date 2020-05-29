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Дизайн отмененного Pixel 4a XL показали на изображениях

29.05.2020 17:33

Google Pixel 4 должен был выйти еще весной, но на фоне пандемии коронавируса и связанной с ней ограничениями, компания перенесла дебют смартфона.Дизайн отмененного Pixel 4a XL показали на изображениях
Сейчас известно, что новинка будет представлена в августе. Как выяснилось, в конце лета будет представлен только Google Pixel 4a, тогда как модель Pixel 4a XL отменили.

Но так как работа над проектом велась, были и утечки. Благодаря этим утечкам, а также на основе известных данных, дизайнеры подготовили рендерные изображения.

На них показали, как бы выглядел Pixel 4a XL. Предположительно, этот аппарат планировали оснастить процессором Snapdragon 730.

Дизайн отмененного Pixel 4a XL показали на изображениях Дизайн отмененного Pixel 4a XL показали на изображениях Дизайн отмененного Pixel 4a XL показали на изображениях

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