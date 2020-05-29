Дизайн отмененного Pixel 4a XL показали на изображениях

Дизайн отмененного Pixel 4a XL показали на изображениях29.05.2020 17:33
Google Pixel 4 должен был выйти еще весной, но на фоне пандемии коронавируса и связанной с ней ограничениями, компания перенесла дебют смартфона.
Сейчас известно, что новинка будет представлена в августе. Как выяснилось, в конце лета будет представлен только Google Pixel 4a, тогда как модель Pixel 4a XL отменили.
Но так как работа над проектом велась, были и утечки. Благодаря этим утечкам, а также на основе известных данных, дизайнеры подготовили рендерные изображения.
На них показали, как бы выглядел Pixel 4a XL. Предположительно, этот аппарат планировали оснастить процессором Snapdragon 730.
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