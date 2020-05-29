Дизайн отмененного Pixel 4a XL показали на изображениях

Google Pixel 4 должен был выйти еще весной, но на фоне пандемии коронавируса и связанной с ней ограничениями, компания перенесла дебют смартфона.

Сейчас известно, что новинка будет представлена в августе. Как выяснилось, в конце лета будет представлен только Google Pixel 4a, тогда как модель Pixel 4a XL отменили.

Но так как работа над проектом велась, были и утечки. Благодаря этим утечкам, а также на основе известных данных, дизайнеры подготовили рендерные изображения.

На них показали, как бы выглядел Pixel 4a XL. Предположительно, этот аппарат планировали оснастить процессором Snapdragon 730.