Дизайн нового Xiaomi Redmi Note 9 раскрыт до анонса

Накануне презентации нового Xiaomi Redmi Note 9 на изображениях была раскрыта его внешность.

Премьера нового бюджетного смартфона состоится 30 апреля, причем сразу должны показать и версию для российского рынка.

Распространённые в Сети изображения появились из рекламных материалов. Так стало известно, что в смартфоне будет корпус из глянцевого пластика, а на задней панели установили сканер отпечатков пальцев.

Экран в смартфоне имеет диагональ 6,53 дюйма и выполнен он по технологии IPS, а его разрешение — Full HD+.

Процессор в новинке будет MediaTek Helio G85, а дополнит его 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Батарея будет установлена на 5 020 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.

Что касается камер, что для селфи предложат 13 Мп модуль, а в основной камере установлены модули на 48, 8, 2 и 2 Мп. Предварительная стоимость составит 200 евро или около 16 тыс. рублей.