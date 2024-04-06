Дизайн нового смартфона Redmi Turbo 3 рассекречен на фото до премьеры

Компания Xiaomi анонсировала новую серию смартфонов под названием Redmi Turbo. Первым устройством в этой линейке стал Redmi Turbo 3. В сети появились изображения этого смартфона, показывающие его уникальный дизайн задней панели.

Задняя панель имеет модуль камер, который расположен на верней части смартфона. Два вертикально расположенных объектива камеры находятся слева. Один из них – основная камера с разрешением 200 мегапикселей и оптической стабилизацией изображения (OIS).

В центре задней панели есть небольшой вырез, где, вероятно, находится макросенсор. Рядом с ним находится светодиодная подсветка в форме кольца и логотип Redmi.

Также задняя панель имеет двухцветный дизайн и изогнутые края.

Redmi Turbo 3 будет оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 3 и до 16 ГБ оперативной памяти. Устройство также поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Ожидается, что смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мАч и 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Официальный запуск Redmi Turbo 3 ожидается в этом месяце.

Источник: GizmoChina.