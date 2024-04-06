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Дизайн нового смартфона Redmi Turbo 3 рассекречен на фото до премьеры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Xiaomi анонсировала новую серию смартфонов под названием Redmi Turbo. Первым устройством в этой линейке стал Redmi Turbo 3. В сети появились изображения этого смартфона, показывающие его уникальный дизайн задней панели.

Дизайн нового смартфона Redmi Turbo 3 рассекречен на фото до премьеры

Задняя панель имеет модуль камер, который расположен на верней части смартфона. Два вертикально расположенных объектива камеры находятся слева. Один из них – основная камера с разрешением 200 мегапикселей и оптической стабилизацией изображения (OIS).

В центре задней панели есть небольшой вырез, где, вероятно, находится макросенсор. Рядом с ним находится светодиодная подсветка в форме кольца и логотип Redmi.

Также задняя панель имеет двухцветный дизайн и изогнутые края.

Дизайн нового смартфона Redmi Turbo 3 рассекречен на фото до премьеры

Redmi Turbo 3 будет оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 3 и до 16 ГБ оперативной памяти. Устройство также поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Ожидается, что смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мАч и 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Официальный запуск Redmi Turbo 3 ожидается в этом месяце.

Источник: GizmoChina.

 

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