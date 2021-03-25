Недавно в сети были опубликованы чертежи новинки, которые и стали основой для новых рендерных изображений.

То есть дизайн нового смартфона Huawei P50 раскрыли до официального анонса. На изображениях показали аппарат в черном и белом цвете.

Уже известно, что смартфон будет иметь процессор Kirin 9000L. Он еще не презентован официально.

В старших вариантах серии, а именно в моделях Huawei P50 Pro и P50 Pro Plus установят Kirin 9000E и Kirin 9000.

Предварительно известно, что дисплей у новинки получит диагональ 6,3 дюйма, а его частота обновления составит 90 Гц.

Размеры смартфона составят: 148,9 x 71,06 x 8,5 мм. Официальная презентация новинки, как ожидается, будет проходить в последнем месяце весны.