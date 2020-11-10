Дизайн нового Nokia 8000 4G раскрыли на фото

Ожидается, что скоро появятся телефоны Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G. Новая утечка теперь показывает дизайн того, что должно было быть Nokia 8000 4G . Однако дизайн отличается от тех знаковых телефонов Nokia 8000-й серии.

Согласно отчету Winfuture, Nokia 8000 4G отмечен клавиатурой T9 и изогнутыми краями. В отчете указывается, что Nokia 8000 4G имеет «премиальный дизайн» с отделкой, «похожей на стекло», а также «3D-изогнутые» клавиши. Функциональный телефон выполнен в черном цвете с глянцевым покрытием. В отчете также подробно описаны основные характеристики Nokia 8000 4G.

Nokia 8000 4G будет работать на KaiOS, которая также используется на смартфонах, таких как Jio Phone и Nokia 8110. Он будет оснащен 2,8-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением QVGA (320×240 пикселей). Nokia 8000 4G будет работать на базе четырехъядерного процессора Qualcomm Snapdragon 210 с 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти. Он также будет иметь слот для карт памяти microSD для расширения памяти до 128 ГБ.

В Nokia 8000 4G сзади будет 2-мегапиксельная камера. В нем будет батарея емкостью 1500 мАч и порт microUSB. Функциональный телефон 4G также будет поддерживать подключение с двумя SIM-картами, WLAN и Bluetooth.

Эти характеристики соответствуют предыдущей утечке информации о будущих телефонах Nokia. Nokia 6300 4G будет иметь меньший 2,4-дюймовый дисплей и одноядерный процессор. Говорят, что этот телефон будет доступен в трех цветовых вариантах: угольном, голубом и белом. Nokia 8000 4G будет иметь четыре цветовых варианта: черный, золотой, синий и белый.

Ожидается, что Nokia 8000 4G и Nokia 6300 4G будут выпущены вместе с Nokia 7.2 и Nokia 9.3 PureView в конце этого месяца.