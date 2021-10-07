Дизайн Motorola Moto E30 раскрыт благодаря просочившимся рендерам

Motorola готова выпустить Moto E40 в ближайшие дни. Также будет более дешевая версия этого смартфона под названием Moto E30. Дизайн этого телефона просочился в рендеры.

Надежный лидер Роланд Квандт ( @rquandt ) поделился пресс- рендерами предстоящего Motorola Moto E30. Фотографии, размещенные им в Твиттере, демонстрируют весь дизайн телефона.

На изображениях показано устройство с дисплеем с перфорацией по центру на передней панели. В то время как на задней панели телефона установлена ​​вертикально выровненная тройная камера на 48 МП и датчик отпечатков пальцев с логотипом Motorola Batwing.

Кроме того, есть слот для SIM-карты с левой стороны и клавиша включения, а также качелька регулировки громкости с правой стороны. Интересно, что в смартфоне отсутствует специальная клавиша Google Assistant, которая есть на многих недавно выпущенных телефонах Motorola .

На нижней стороне находится решетка для одного динамика, порт USB Type-C и отверстие для микрофона. Наконец, на верхней стороне находится разъем для наушников 3,5 мм.

Согласно списку Geekbench за прошлый месяц, устройство будет работать на SoC UNISOC в паре с 2 ГБ оперативной памяти и будет загружать Android 11 . Могут быть и другие варианты памяти.

К сожалению, мы ничего не знаем о других функциях Moto E30. Но мы ожидаем узнать о них до того, как смартфон станет официальным.