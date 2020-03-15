Дизайн Motorola Edge раскрыли на фото до премьеры

Презентация нового смартфона состоится весной, но точные сроки дебюта пока неизвестны.

Однако уже сейчас известно, как будет выглядеть Motorola Edge. Это стало возможным благодаря живым фотографиям, распространенным в Сети.

Также сообщаются и характеристики новинки. В частности, известно, что Motorola Edge будет работать на процессоре Snapdragon 765 и на рынке его предложат к конфигурации 6/128 ГБ.

Диагональ экрана не уточняется, но известно, что частота обновления составит 90 Гц. За автономную работу аппарата будет отвечать аккумулятор на 4 500 мАч.

Что касается камер, то в основной будут датчики на 64, 16 и 8 Мп, а фронтальная камера будет оснащена модулем на 25 Мп. Информации о стоимости модели пока нет.