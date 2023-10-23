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Дизайн Huawei Nova 11 SE раскрыт благодаря утекшему рендеру

Автор На чтение 2 мин Просмотров 7 Опубликовано

Компания Huawei скоро представит новый смартфон из линейки Nova. Однако до официального анонса в сети уже появились рендеры, показывающие дизайн грядущей модели Nova 11 SE.

Дизайн Huawei Nova 11 SE раскрыт благодаря утекшему рендеру

Утечка дизайна была опубликована известным инсайдером @看山的叔叔, который поделился этой информацией на китайской платформе Weibo. По изображению видно, что на задней панели размещаются два кольцевых камерных модуля, включающих в себя тройную камеру. Задняя панель имеет матовую отделку и доступна в двух цветовых вариантах: зеленом и белом. Этот дизайн соответствует предыдущим утечкам и подтвержденной информации из TENAA.

К сожалению, инсайдер не предоставил дополнительных деталей о новом смартфоне Huawei Nova 11 SE. Однако исходя из предыдущей информации, мы предполагаем, что устройство получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и поддержкой 10-битного цвета. Ожидается, что Nova 11 SE будет оснащен 2,4 ГГц процессором с поддержкой 4G, 8 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти: 128 ГБ или 256 ГБ.

С уверенностью можно сказать, что новая модель будет работать на операционной системе Harmony OS 4.0 и будет снабжена аккумулятором емкостью 4400 мАч. Поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт также впечатляет. Относительно камер, ожидается, что на задней панели будет тройная камера на 108 мегапикселей, а спереди — 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. По слухам, анонс Nova 11 SE состоится в текущем месяце, так что следите за новостями.

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