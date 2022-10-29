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Дизайн флагманского смартфона Moto X40 продемонстрирован на первых снимках

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Motorola несколько лет назад выпускала только недорогие смартфоны, сейчас компания занимается выпуском и раскладной модели, и полноценных флагманов.

Moto X40 станет следующим смартфоном, который получит флагманский процессор серии Snapdragon.

Источник сообщает, что в этом смартфоне установят Snapdragon 8 Gen 2 и 12 ГБ оперативной памяти, но такой объём ОЗУ будет максимальным.

Также аппарату приписывают основную камеру на 50 Мп, сверширокоугольную такого же разрешения и 12 Мп телевик. Фронтальный модуль изображения будет на 60 Мп.

На китайском рынке будущий аппарат выйдет под названием Moto X40, а на глобальном под названием Edge 40 Pro.

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