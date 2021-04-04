Дизайн флагманского P50 от Huawei показали на новых изображениях и видео

Дизайн флагманского P50 от Huawei показали на новых изображениях и видео04.04.2021 22:52
Рендеры камерофона созданы независимым дизайнером, и они не являются официальным подтверждением внешности Huawei P50.
В сети появились ренедры будущего Huawei P50. Внешность аппарата выполнили в качестве 3D-модели и показали ее на видео.
Ролик был опубликован пользователем с ником Waqar Khan.
По версии автора, аппарат получит новый дизайн блока основной камеры, а также дисплей с отверстием под фронтальную камеру. Сканер отпечатка пальца в устройстве расположен под дисплеем.
По слухам, в Huawei P50 установят основной датчик изображения Sony IMX707 оптического формата 1/1,18 дюйма и экран диагональю 6,3 дюйма.
Ранее сообщалось, что китайский производитель перенес презентацию Huawei P50 на более поздний срок, а причиной стали сбои в поставках комплектующих для аппарата.
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