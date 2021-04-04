Дизайн флагманского P50 от Huawei показали на новых изображениях и видео

Рендеры камерофона созданы независимым дизайнером, и они не являются официальным подтверждением внешности Huawei P50.

В сети появились ренедры будущего Huawei P50. Внешность аппарата выполнили в качестве 3D-модели и показали ее на видео.

Ролик был опубликован пользователем с ником Waqar Khan.



По версии автора, аппарат получит новый дизайн блока основной камеры, а также дисплей с отверстием под фронтальную камеру. Сканер отпечатка пальца в устройстве расположен под дисплеем.



По слухам, в Huawei P50 установят основной датчик изображения Sony IMX707 оптического формата 1/1,18 дюйма и экран диагональю 6,3 дюйма.

Ранее сообщалось, что китайский производитель перенес презентацию Huawei P50 на более поздний срок, а причиной стали сбои в поставках комплектующих для аппарата.