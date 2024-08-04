Дизайн флагмана Vivo X200 раскрыли на фото макетов

В соцсети Weibo опубликованы снимки предполагаемого дизайна не анонсированного смартфона vivo X200.

Согласно утечке, внешний вид X200 будет отличаться от предшественника vivo X100. На фото видно, что дисплей, задняя панель и боковые грани устройства выполнены плоскими, в отличие от скругленных на X100.

Модуль основной камеры также претерпит изменения — его обрамляющее кольцо станет шире.

Слухи утверждают: в vivo X200 будут использованы 6,5-дюймовый экран Razr с разрешением 1,5K и 120 Гц, 50Мп основной модуль и телеобъектив с 3Х зумом.

Устройство получит чип MediaTek Dimensity 9400 и аккумулятор на 5000 мАч.