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Дизайн флагмана Vivo X200 раскрыли на фото макетов

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В соцсети Weibo опубликованы снимки предполагаемого дизайна не анонсированного смартфона vivo X200.

Дизайн флагмана Vivo X200 раскрыли на фото макетов

Согласно утечке, внешний вид X200 будет отличаться от предшественника vivo X100. На фото видно, что дисплей, задняя панель и боковые грани устройства выполнены плоскими, в отличие от скругленных на X100.

Модуль основной камеры также претерпит изменения — его обрамляющее кольцо станет шире.

Дизайн флагмана Vivo X200 раскрыли на фото макетов

Слухи утверждают: в vivo X200 будут использованы 6,5-дюймовый экран Razr с разрешением 1,5K и 120 Гц, 50Мп основной модуль и телеобъектив с 3Х зумом.

Устройство получит чип MediaTek Dimensity 9400 и аккумулятор на 5000 мАч.

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