Еще в октябре Xiaomi анонсировала смартфон Mi MIX 3. Компания не выпускала своего преемника в 2019 и 2020 годах. Недавно компания подтвердила, что анонсирует Mi MIX 4 10 августа в Китае. Сегодня компания заявила, что на создание Mi MIX 4 потребовалось 1020 дней и многочисленные прорывы, неудачи и сотни обходных путей. Она также выпустила тизер, намекающий на дизайн дисплея грядущей серии телефонов MIX.

Компания, похоже, намекает на дизайн дисплея Mi MIX 4 через новый плакат. Смартфоны серии Mi MIX известны тем, что предлагают действительно полноэкранный режим, и того же можно ожидать от Mi MIX 4.

Похоже, что на плакате показан дизайн дисплея, который рассматривала компания для Mi MIX 4. На плакате также показан Mi MIX Alpha, который был представлен как концептуальный телефон в прошлом году. Его уникальный дисплей с круговой рамкой позволил ему предложить 180-процентное соотношение экрана к корпусу.

Последний телефон, который можно увидеть на плакате, имеет дисплей с изогнутыми краями без каких-либо выемок или дырок. В сообщениях утверждалось, что Mi MIX 4 станет первым телефоном Xiaomi с экранной камерой. Следовательно, похоже, что последним телефоном на плакате может быть Mi MIX 4.

В отчетах утверждалось, что Mi MIX 4 может поставляться с 6,6-дюймовой OLED-панелью. Предполагается, что, несмотря на то, что он будет поддерживать только разрешение FHD +, он будет предлагать лучшие впечатления от просмотра, чем обычные панели 1080p. Другие характеристики Mi MIX 4, по слухам, включают чип Snapdragon 888 или 888+, аккумулятор емкостью 5000 мАч, быструю зарядку 120 Вт, беспроводную зарядку 70 или 80 Вт, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, до 512 ГБ памяти, 50-мегапиксельную (Samsung GN1s) + 48-мегапиксельную (сверхширокая) + 48-мегапиксельную (телефото) тройную камеру, ОС Android 11 на базе MIUI 12.5, поддержка UWB и mmWave 5G.

Источник — Astera.