Дисплей UltraFine 5K от LG вернется в качестве альтернативы Apple Studio Display

27-дюймовый внешний дисплей LG UltraFine 5K не снят с производства и снова поступит в продажу в следующем месяце, сообщила LG The Wall Street Journal.

После слухов о том, что дисплей LG UltraFine 5K, возможно, был снят с производства, когда он закончился в большинстве крупных розничных продавцов, LG сообщила The Wall Street Journal , что UltraFine 5K все еще находится в производстве и не снят с производства. В настоящее время дисплея просто нет в наличии из-за нехватки компонентов и высокого спроса. LG ожидает, что UltraFine 5K снова появится в наличии на ее веб-сайте уже в следующем месяце, а доступность в других розничных магазинах, вероятно, улучшится примерно в то же время.

Apple работала с LG над разработкой дисплея UltraFine 5K, который содержит почти ту же панель, что и 27-дюймовый 5K iMac , с возможностью подключения Thunderbolt, тесной интеграцией с macOS и идеальным разрешением 5120 на 2880 для масштабирования Retina на Mac, что делает в последние годы это популярный вариант для многих пользователей Mac.

После анонса Studio Display Apple исключила 27-дюймовый дисплей UltraFine 5K из Apple Store . Предположительно, Apple решила прекратить продажу UltraFine 5K из-за его сходства со Studio Display. UltraFine 5K оснащен почти такой же 27-дюймовой панелью 5K с широким цветом P3, встроенными динамиками, встроенной камерой, одним портом Thunderbolt, который может заряжать MacBook, и тремя портами USB-C, но для цена 1299 долларов, что на 300 долларов дешевле, чем у Studio Display.

Студийный дисплей имеет тонкий алюминиевый корпус, дополнительные 100 нит яркости и функциональность Center Stage, но в стандартной комплектации не поставляется с регулируемой по высоте подставкой. Apple продолжает продавать меньший брат UltraFine 5K, 23,7-дюймовый дисплей UltraFine 4K, по цене 699 долларов.