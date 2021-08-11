Официальная презентация Realme Book состоится 18 августа в Китае. Как известно, это будет первый ноутбук компании. Сегодня компания выпустила официальный плакат, чтобы хорошо рассмотреть его дизайн. Он также подтвердил ключевые особенности дисплея Realme Book.

Официальный плакат демонстрирует элегантный дизайн Realme Book в алюминиевом корпусе . На правом краю устройства расположены порт USB и аудиоразъем 3,5 мм. Предыдущие отчеты показали, что на левом краю Realme Book есть два порта USB-C. На нем можно увидеть большой трекпад.

У ноутбука тонкие лицевые панели. Веб-камера доступна на верхней панели, а логотип Realme можно увидеть на нижней панели. Компания подтвердила, что поддерживает разрешение 2160 x 1440 пикселей, соотношение сторон 3: 2 и 100-процентную цветовую гамму sRGB. Компания ранее подтвердила, что ноутбук будет оснащен процессором Core i5 11- го поколения.

Недавняя утечка показала существование модели под названием Realme Book Slim. Это указывает на то, что в ближайшую неделю компания может анонсировать два или три ноутбука Realme Book.

Realme Book Slim, скорее всего, будет питать процессор Core i5-1135G7. По слухам, он предлагает пользователям 14-дюймовый дисплей 2K, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 512 ГБ памяти PCIe, графику Intel Xe и батарею 54 Втч, которая поддерживает быструю зарядку 65 Вт.

Ожидается, что ноутбук будет предлагать другие функции, такие как Windows 10 Home, пару динамиков Harman Kardon, тройной массив микрофонов, два слота USB-C 3.1, порт USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъем 3,5 мм. Это будет легкая модель, которая весит всего 1,3 кг. Скорее всего, он будет стоить около 55000 рупий (~ 739 долларов) в Индии.

Источник — Astera.