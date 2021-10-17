Дисплей MacBook Pro с выемкой на предполагаемой утечке фотографий

После отрывочных слухов о том, что следующие модели MacBook Pro могут иметь выемку в верхней части дисплея, сегодня учетная запись Weibo AnyTurtle999 опубликовала предполагаемую фотографию MacBook Pro с выемкой , которую заметила учетная запись Twitter DuanRui .

Увеличенный вид предполагаемой выемки в верхней части изображения, по-видимому, показывает камеру FaceTime, микрофон и датчик внешней освещенности для True Tone. Ранее на этой неделе пользователь Reddit заявил, что в следующем MacBook Pro не будет Face ID, несмотря на наличие выемки, а датчик Touch ID, как ожидается, останется над клавиатурой для аутентификации.

Фотография размыта, и неясно, является ли она подлинной, поэтому здесь есть основания для некоторого скептицизма. Однако, если фотография окажется реальной, это говорит о том, что следующие модели MacBook Pro могут иметь очень тонкие рамки вокруг дисплея.

В бета-версии macOS Monterey компания MacRumors обнаружила потенциальные разрешения экрана 3024×1964 и 3456×2234 для 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro. Если вычесть 74 пикселя из высоты обоих, то получится разрешение 3024×1890 и 3456×2160 с соотношением сторон 16:10. Все нынешние MacBook от Apple имеют соотношение сторон 16:10, что наводит на мысль, что лишние 74 пикселя могут быть для выемки.

Apple проводит виртуальное мероприятие в понедельник в 10:00 по тихоокеанскому времени, и, по широко распространенным слухам, мероприятие будет сосредоточено на модернизированных 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro с более быстрой версией чипа M1 и более яркими мини-светодиодными дисплеями. Ожидается, что ноутбуки будут иметь порт HDMI, устройство чтения SD-карт и магнитный кабель питания, при этом отказавшись от сенсорной панели в пользу возврата к физическим клавишам Fn.