WCCFTech: дисплеи iPhone перестают реагировать на касания из-за нового бага

Обновление iOS приводит к критической ошибке на iPhone.

Издание WCCFtech сообщает об ошибке в ОС iOS 17.1.1, которая прекращает работу смартфона Apple. Проблема возникает при выходе из поиска в «Библиотеке приложений», удерживая палец на экране.

Затем iPhone перестает реагировать на любые действия — его невозможно разблокировать, перезагрузить или выключить. Данный баг наблюдается на нескольких поколениях iPhone, включая новейшую модель 15.

Единственный способ восстановить работоспособность — принудительная перезагрузка путем удерживания кнопки питания. Это уже не первая проблема, с которой сталкиваются пользователи после обновления операционной системы от Apple.