Дисплей Apple Studio содержит 64 ГБ памяти, но используется только 2 ГБ

Apple Studio Display содержит 64 ГБ встроенной памяти, но на самом деле дисплей использует только 2 ГБ, как обнаружил разработчик.

Как подчеркнул разработчик Khaos Tian в Twitter , Studio Display использует только 2 ГБ из 64 ГБ встроенной памяти NAND. Некоторое свободное пространство, вероятно, необходимо для обновлений прошивки, но 62 ГБ неиспользуемого пространства, по-видимому, в настоящее время бесполезны. Apple не подтвердила объем внутренней памяти Studio Display в своих технических характеристиках.

Это открытие неудивительно, учитывая, что Studio Display содержит чип A13 Bionic. A13 Bionic был представлен в линейке iPhone 11 в 2019 году, а затем был предложен в iPhone SE второго поколения и iPad девятого поколения . Ни одно из этих устройств никогда не было доступно в конфигурациях хранения менее 64 ГБ, что может свидетельствовать о том, что меньшие объемы памяти NAND несовместимы с контроллером хранения A13.

Экономия за счет масштаба также может быть причиной, поскольку производственные затраты на сопряжение A13 с меньшим объемом памяти потенциально могут стоить больше, чем та же система на 64 ГБ, которая в настоящее время используется в ‌iPhone 11‌, который все еще продается, и ‌iPad девятого поколения‌.

Вывод означает, что в целом Studio Display содержит тот же чип A13 Bionic с частотой 2,65 ГГц, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную фронтальную камеру с центральной сценой и базовую конфигурацию памяти 64 ГБ, что и iPad девятого поколения. Также теперь ясно, что Studio Display имеет лучшие характеристики, чем Apple TV 4K второго поколения, который оснащен чипом A12 Bionic и базовой конфигурацией хранилища всего 32 ГБ.

На прошлой неделе выяснилось, что Studio Display работает под управлением полной версии iOS 15.4 с точно такой же сборкой, которая используется в iPhone и ‌iPad‌, а это означает, что обновления функциональности дисплея будут поставляться как часть обновлений iOS.