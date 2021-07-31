Infinix постоянно предлагает инновационные решения, удовлетворяющие запросы потребителей, и создает продукты, которые соответствуют ожиданиям клиентов и даже превосходят их. Компания объявила о своем последнем дополнении к серии X1 смарт-телевизоров HD с операционной системой Android. Это 40-дюймовый FHD Android Smart TV Infinix X1 по цене 19 999 рупий (269 долларов). Smart TV будет доступен на индийском рынке с 6 августа по Flipkart.

Последний Infinix X1 Android Smart TV — это уменьшенная, но более захватывающая версия предыдущих моделей HD и FHD серии X1. Эти модели включают 32-дюймовую HD-модель и 43-дюймовый FHD Android Smart TV, дебютировавший в Индии в декабре прошлого года. Новый 40-дюймовый FHD Android Smart TV предлагает яркое качество изображения, высокое соотношение экрана к корпусу и Infinix EPIC 2.0 Picture Engine для общего улучшения изображения.

Новый Android Smart TV оснащен функцией HDR10, и это видно на четких и ярких изображениях на высшем уровне. Smart TV предлагает подавление синего света для более гуманного просмотра на глазах. Технология Infinix Eye Care гарантирует безопасность глаз при использовании телевизора. Богатый объемный звук передается через динамики мощностью 24 Вт с активным Dolby Audio.

Согласно другим характеристикам, Infinix X1 FHD Android Smart TV оснащен четырехъядерным процессором MediaTek 6683 с графическим процессором Mali470 MP3 и предлагает 1 ГБ / 8 ГБ оперативной и внутренней памяти соответственно. Последний смарт-телевизор Infinix X1 работает под управлением Android версии 9.0 со встроенными приложениями, такими как Chromecast, Google Assistant, и широким спектром приложений, которые можно загрузить из магазина Google Play. Также есть поддержка Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также пульт Bluetooth. Телевизор имеет три порта HDMI, USB 2.0 (два порта), Ethernet, Mini AV, оптический выход и порты AV, что позволяет использовать различные варианты ввода.

Источник — Astera.