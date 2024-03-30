Директор по безопасности RuStore предупредил о мошенничестве на фоне ухода Samsung Pay

Мошенники могут использовать ситуацию с уходом иностранных платежных систем, таких как Samsung Pay, чтобы обмануть пользователей.

Они могут представляться работниками банка и утверждать, что с уходом этих платежных систем пропадут их накопления. Затем они предложат перевести деньги на новый безопасный счет, который на самом деле будет мошенническим, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Для защиты от таких мошенников рекомендуется положить трубку при получении подобного звонка и сообщить о случившемся в банк.

Также следует быть осторожными при получении фишинговых ссылок для оплаты, которые мошенники могут распространять под предлогом проблем с платежными сервисами из-за санкций. Вводя свои банковские данные на таких сайтах, пользователи могут попасть в руки злоумышленников.

Мошенники также могут использовать ситуацию с пропаданием некоторых приложений из Google Play и App Store. Они могут подделывать эти приложения, маскируясь под официальные аккаунты компаний, и предлагать пользователям скачать их срочно.

Поэтому важно устанавливать приложения только из официальных источников и не переходить по подозрительным ссылкам.

Если вредоносная программа все-таки попала на устройство, необходимо удалить ее, запустить сканирование антивирусом, поменять все пароли и связаться с банком для перевыпуска карты.