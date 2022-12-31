Digma выпустила ноутбуки для конкуренции с Lenovo, Acer и другими брендами в среднем бюджете

На российском рынке появятся новые торговые марки от Digma, компания начнет выпускать новые ноутбуки и компьютеры среднего и премиального сегмента. Первыми выйдут в продажу серии Sprint M, Fortis M и Magnus M с процессорами Intel и AMD «верхней линейки». Работать устройства будут под управлением Windows 11 Pro.

Ноутбуки Fortis M получат процессоры Ryzen 5 5600U или Ryzen 3 5300U, а также будут выпускаться версии с Core i7, i5 и i3. В этой модели оперативной памяти установят 16 ГБ, а SSD накопитель от 512 до 1024 ГБ. Питание ноутбука не зависимо от процессора будет осуществляться от встроенного аккумулятора на 4250 mAh.

Sprint M будет с процессорами серии Ryzen 5 или Ryzen 3 либо Core i7, i5 и i3, графическую карту предложат Radeon Rx Vega 8. В этой модели будет 8 ГБ ОЗУ и SSD 256 или 512 ГБ. Аккумулятор установят на 4700 mAh.

Топовая версия — Magnus M будет доступна с Ryzen 5, Ryzen 7 или Ryzen 9, графику предложат только Radeon Rx Vega 7, память для ноутбука будет только в одной конфигурации, как и SSD накопитель – 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителя. А вот аккумулятор в модели будет большой — 6060 mAh.

Еще на российском рынке в начале 2023 года российская компания начнет продажи двух серий моноблоков — Digma Pro AiO 23i и 27i.