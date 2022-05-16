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DigiTimes: поставки ПК и ноутбуков Pegatron во втором квартале 2022 года снизятся на 35%

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Такие данные приводит деловая газета Тайваня DigiTimes, где написали, что Pegatron во втором квартале поставит на 30-35% комплектующих меньше чем годом ранее.
По данным источника, во втором квартале будет поставлено на треть меньше компьютеров и материнских плат от компании Pegatron. Ожидается еще и падение поставок ноутбуков на 5-10%.

Также сообщается, что Pegatron снизит поставки комплектующих к середине лета, но насколько упадет производство контрактного производителя специалисты пока не могут прогнозировать.

Снижение производства на Pegatron связывают с пандемией COVID-19 и выравниванием спроса на ноутбуки и комплектующие на мировом рынке.

Pegatron на своем заводе выпускает комплектующие и ноутбуки Asus, Apple, Dell, MSI и других мировых лидеров рынка компьютеров.

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