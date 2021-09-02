Digitimes: Apple, по слухам, начнет производство Apple Car в 2024 году

Согласно новому отчету Digitimes , Apple нацеливается на 2024 год для массового производства Apple Car. Digitimes сообщает, что Apple ведет переговоры с азиатскими поставщиками, в том числе посещает LG Electronics и SK Group.

Проект Apple Car пошел окольным путем через мельницу слухов. После бурного развития около 2015 года Apple свернула проект в 2017 году, чтобы сосредоточиться на базовой технологии автономного вождения. Однако совсем недавно, в 2019 году, похоже, что Apple снова поставила перед собой цель создать настоящий автомобиль.

Однако Digitimes — не самый надежный источник информации о времени. Проект Apple Car все еще кажется очень ранним, и 2024 год может быть слишком амбициозным, чтобы ожидать чего-то осязаемого.

При этом многие публикации за последний год или около того указали, что колеса вращаются внутри и за пределами Apple в отношении инициативы Apple Car (известной внутри компании как Project Titan). Например, в декабре Reuters также сообщило, что Apple Car может поступить в производство в 2024 году с использованием «прорывной» аккумуляторной технологии.