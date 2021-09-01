Детям и подросткам в Китае запретили играть в онлайн-видеоигры более 3 часов в неделю

Китай вводит новое ограничение на онлайн- игры , которое коснется детей и подростков младше 18 лет, сообщает CNBC. Дети смогут играть в онлайн-игры только в течение часа в день (с 20:00 до 21:00) по выходным и официальным праздникам. В будние дни игры запрещены.

Компании, которые предоставляют услуги онлайн-игр несовершеннолетним, должны будут соблюдать эти правила и не смогут предлагать игры детям в другое время. Игровые провайдеры также должны будут зарегистрировать пользователей с их настоящими именами, и пользователи должны будут войти в систему, чтобы играть. Игровые компании несут ответственность за то, чтобы несовершеннолетние не имели доступа к играм вне разрешенного времени.

Новые правила призваны защитить физическое и психическое здоровье детей, и Национальная пресса и государственная администрация заявили, что в правилах рассматривается «проблема чрезмерного использования несовершеннолетними» онлайн-игр. Ранее в Китае было ограничение, ограничивавшее игровой процесс 1,5 часами в день, но игры были разрешены в большинстве дней.

Tencent, крупный поставщик игр в Китае, заявила, что лишь небольшая часть его доходов от игр поступает от более молодых игроков. Компания планирует внедрить новые требования и ранее сегодня выразила поддержку правилам.

Неясно, как эти новые правила повлияют на игры, которые работают с использованием App Store. Apple Arcade не играет роли, поскольку она не предлагается в Китае, но есть игры из App Store, для которых требуется подключение к Интернету.

В 2016 году Китай начал требовать от разработчиков мобильных игр официально лицензировать свои игры у правительства, а в 2020 году заставил Apple удалить игры из App Store у разработчиков, которые не соблюдали правила. С тех пор Apple убрала десятки тысяч игр из «App Store» в Китае.