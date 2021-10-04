Детали серии Google Pixel 6 и Tensor SoC просочились перед запуском в этом месяце

Некоторое время назад Google представила грядущие смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, но официально они не были выпущены. Отчеты показывают, что гигант поисковых систем готовится выпустить 19 октября новейшие телефоны серии Pixel 6, но компания еще не подтвердила это официально.

Хотя технологический гигант раскрыл телефоны, он еще не сообщил полной информации. Но перед запуском в сеть просочилась более подробная информация о смартфонах Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а также о чипсете Tensor.

Он заявляемого , что Google Pixel 6 имеет 6,4-дюймовый Full HD + AMOLED дисплей с частотой обновления 90Гц в то время как Pro вариант , как говорят , чтобы иметь 6,71-дюймовый QHD + изогнуты AMOLED дисплей , имеющий частоту обновления 120 Гц.

Подтверждено, что оба устройства работают на собственном чипсете Google Tensor . Ожидается, что он будет иметь два ядра X1 с тактовой частотой 2,8 ГГц, два ядра A78 с тактовой частотой 2,25 ГГц и четыре ядра A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. За графические нужды отвечает графический процессор Mali G78. Говорят, что чипсет представляет собой неизданную SoC Samsung Exynos 9855.

Стандартная модель оснащена 50-мегапиксельной основной камерой Samsung ISOCELL GN1 и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Sony IMX386. С другой стороны, модель Pro будет иметь тройную камеру, состоящую из дополнительного 48-мегапиксельного объектива с 4-кратным увеличением. На передней панели устройств будет 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Для подключения есть Wi-Fi 6E, mmWave 5G и технология сверхширокополосной связи (UWB). Устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч, и недавно было подтверждено, что телефон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт. В отделе программного обеспечения он будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 12 из коробки.

Недавно произошла утечка информации о ценах на будущий телефон на европейском рынке . Он утверждал, что Pixel 6 Pro будет доступен в трех вариантах: 12 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища, 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ хранилища по цене 899 евро, 999 евро и 1099 евро соответственно.

Если верить сообщениям, то серия Pixel 6 будет запущена 19 октября, а первая продажа может состояться 28 октября . Чтобы знать наверняка, нам придется подождать пару недель официального подтверждения от Google.