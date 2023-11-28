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Дешевый Nothing Phone 2a получит AMOLED-экран и меньше светодиодов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Инсайдер под ником Sanju Choudhary опубликовал первую шпионскую фотографию дешевого смартфона с прозрачным корпусом от компании Nothing. Об этом сообщает издание Wccftech, ссылаясь на информацию инсайдера.

Согласно данным Sanju Choudhary, устройство имеет кодовое название AIN142 и будет называться Nothing Phone 2a при выходе на рынок. Смартфон будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с вырезом под фронтальную камеру в форме «о». Дизайн задней панели будет соответствовать «языку дизайна Nothing».

Wccftech отмечает, что задняя панель нового устройства схожа с той, которая используется в Nothing Phone 2, однако в Nothing Phone 2a будет меньше сигнальных светодиодов. Это решение объясняется тем, что Nothing Phone 2a позиционируется как более доступное устройство.

Пока нет информации о точной дате официального представления новинки. Однако, по словам инсайдера, он видел смартфон лично, что говорит о том, что презентация Nothing Phone 2a, скорее всего, состоится в ближайшее время.

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