Держателям Visa позволят удалить данные карт со сторонних сайтов

Visa позволит своим клиентам удалять данные банковских карт с сайтов, которые не относятся к организации.

То есть держатели карт Visa при покупке какого-либо товара онлайн в любой момент смогут в дальнейшим удалить данные своей карты.

Для того, чтобы узнать, где указаны данные карты, Visa создаст систему и доступ к ней. Там будет отображаться информация о сайтах, которые имеют данные банковской карты.

Там же предложат и функцию удаления данных, сообщили журналисты «РБК». Когда такой сервис появится, пока информации нет.