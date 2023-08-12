Главная » Новости

Депутат Ющенко: говорить о полном запрете iPhone в России пока невозможно

Автор На чтение 1 мин Просмотров 53 Опубликовано

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, Александр Ющенко, считает, что полный запрет на использование техники Apple в России нереалистичен. Он выразил свою точку зрения в интервью «Ленте.ру».

Депутат Ющенко: говорить о полном запрете iPhone в России пока невозможно

Ющенко заявил, что принятие такого решения возможно только после создания альтернативных продуктов высокого качества для пользователей. В настоящее время отсутствует аппарат, который мог бы заменить продукцию Apple, и обсуждение полного запрета считает преждевременным.

Депутат отметил, что взломать гаджеты, независимо от производителя, можно, и это следует учитывать. В определенных случаях, работодатель может запретить использование определенных устройств в корпоративных целях.

Ющенко подчеркнул, что при общении по телефону необходимо соблюдать осторожность и осознанность в высказываниях. Он также отметил, что использование устройств Apple для внутриведомственной переписки, особенно при наличии секретной информации, является неприемлемым. Решение о регламенте использования техники в организациях должно быть утверждено на уровне внутрикорпоративных решений.

В июле несколько российских министерств и ведомств, включая Минтранс, Минпромторг, Минпросвещение, «Ростех» и таможенные органы, запретили использование устройств Apple в служебных целях. Также Минцифры приняло решение отказаться от продукции Apple.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.