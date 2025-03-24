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Депутат Ткачев советует россиянам выбирать Wi-Fi c двухэтапной аутентификацией

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Бесплатный Wi-Fi в общественных местах пользуется большой популярностью, поэтому мошенники стараются использовать это для своих целей.

Неоднократно уже говорилось, что такой доступ к интернету небезопасен, а как защититься от мошенников рассказал  Антон Ткачев, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике.

В беседе с «Комсомольской правдой» он рекомендовал подключаться только к сетям, которые требуют двухэтапной аутентификации с помощью СМС. В этом случае ответственность за безопасность будет нести точка Wi-Fi и ваш провайдер.

Если при подключении запрашивают только номер телефона для получения СМС, это признак безопасной сети. Однако, если сеть требует дополнительные данные или появляется уведомление с просьбой ввести личные данные, это может быть ловушка мошенников.

Ткачев также посоветовал использовать только официальные приложения, чтобы избежать сканирования поддельных QR-кодов, которые могут быть приклеены к точкам доступа. Это поможет защитить ваши личные данные от аферистов.

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