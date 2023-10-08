Депутат Сергей Гаврилов рассказал, как можно снимать и выкладывать на YouTube соседей

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал агентству РИА Новости о правилах съёмки и размещения видео соседей, а также об условиях, при которых можно и нельзя сбивать летающие дроны.

Он отметил, что фотографировать дома соседей можно, но размещать их фото или видео в Сети без согласия жильцов недопустимо по закону.

Закон также запрещает собирать и распространять конфиденциальные сведения о частной жизни людей без их согласия.

Если съёмка ведётся дроном уполномоченных организаций для официальных нужд, это не нарушение.

При съёмке частным беспилотником нужно вызвать полицию, так как у граждан нет прав собственности на воздушное пространство. Самовольное уничтожение чужого дрона может быть расценено как умышленное повреждение имущества.