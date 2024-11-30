Депутат Немкин заявил, что мошенники используют новые способы взлома iPhone

Мошенники начали применять новые методы для взлома гаджетов iPhone. Об этом рассказал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин, пишут РИА Новости.

Одним из способов является предложение пользователям переустановить удалённые приложения из App Store. Мошенники предлагают войти в свою учетную запись и ввести данные, после чего телефон блокируется. За разблокировку злоумышленники требуют большие суммы денег.

Немкин отметил, что мошенники также используют фишинг. Они отправляют поддельные сообщения или электронные письма, которые выглядят как уведомления от Apple, и просят ввести данные Apple ID на фальшивом сайте. Если пользователь вводит информацию, она попадает к мошенникам, которые могут получить доступ к устройству или аккаунту iCloud.

Другой способ — использование утечек данных. Если Apple ID и пароль пользователя уже были скомпрометированы в результате взлома другого сервиса, мошенники могут попробовать использовать эти данные для доступа к аккаунту Apple. Если пользователь использует одинаковые пароли на разных платформах, это упрощает задачу злоумышленников.

Также мошенники могут связываться с жертвами, выдавая себя за сотрудников техподдержки Apple, и под различными предлогами спрашивать данные Apple ID или коды двухфакторной аутентификации. Используя эту информацию, они получают контроль над устройством и могут удалить данные или требовать выкуп.

Немкин напомнил, что передавать свои данные сторонним лицам в сети очень опасно и может привести к серьезным последствиям.