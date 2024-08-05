Депутат Немкин: шпионское ПО может маскироваться под мобильные приложения

В современном мире наш смартфон хранит огромное количество личной информации — сообщения, фото, контакты и многое другое.

Поэтому защита устройства от постороннего доступа должна быть на высоком уровне. К сожалению, существует опасность установки на смартфон шпионского ПО без ведома пользователя, о чем рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Шпионское ПО может маскироваться под популярные приложения или системные компоненты операционной системы. Поэтому регулярно необходимо проверять список всех установленных приложений и удалять то, что вызывает подозрения. Особое внимание стоит уделить неизвестным или странно названным программам.

Для обнаружения и удаления шпионского ПО рекомендуется использовать проверенные антивирусные решения от ведущих разработчиков. Сканирование смартфона такими утилитами позволит снизить риск несанкционированного доступа к личной информации.

Кроме того, необходимо регулярно проводить обновление операционной системы и приложений. Производители постоянно выпускают патчи безопасности, которые закрывают уязвимости. Своевременная установка всех доступных обновлений повысит защищенность устройства.

Соблюдая несложные правила безопасности — проверяя приложения и обновляя ПО, можно значительно сократить риск цифровой прослушки. Защита личных данных — одна из главных задач для каждого владельца смартфона.