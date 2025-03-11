Депутат Немкин сообщил о способах мошенников обманывать в Telegram

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, рассказал RT о способах, которыми мошенники распространяют вредоносное ПО через Telegram.

По его словам, злоумышленники используют различные методы, чтобы вызвать доверие пользователей к мессенджеру.

Одним из распространенных способов является отправка вредоносных файлов под видом бесплатных игр или программ. Эти файлы часто маскируются под архивы с измененными расширениями и скачиваются через внешние ссылки, что увеличивает риск заражения.

Также мошенники применяют фишинговые ссылки, которые выглядят как приглашения в популярные Telegram-каналы. Эти ссылки могут перенаправлять пользователей на поддельные сайты, где введение личных данных может привести к краже аккаунтов.

Кроме того, злоумышленники используют боты и каналы для распространения вредоносного ПО, создавая поддельные сервисы техподдержки и предлагая модифицированные приложения.

Пользователи, скачивающие такие приложения из ненадежных источников, рискуют установить вирусы, которые могут красть данные и управлять устройством.